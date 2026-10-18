Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде балотуватися на виборах, якщо вони відбудуться під час війни. За слова глави держави, це його відповідальність.

Про це український лідер заявив в інтервʼю NBC News, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вибори президента під час війни

Журналістка запитала у Зеленського, чи балотуватиметься він на виборах, якщо вони відбудуться під час війни.

"Якщо вони відбудуться під час війни, звісно, це мій обовʼязок, бо маю захищати країну від початку до кінця цієї війни", — зазначив глава держави.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський наголосив, що не має наміру залишати посаду, адже в умовах війни вважає своїм обов’язком продовжувати виконувати повноваження глави держави.

Читайте також:

Крім того, Зеленський висловив готовність до виборів і відреагував на заклики американського лідера Дональда Трампа щодо зміни влади в Україні. За його словами, можливість організувати голосування в умовах повномасштабної війни визначатиметься насамперед безпековою ситуацією.