Зеленський заявив про готовність балатуватися під час війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде балотуватися на виборах, якщо вони відбудуться під час війни. За слова глави держави, це його відповідальність.
Про це український лідер заявив в інтервʼю NBC News, передає Новини.LIVE.
Вибори президента під час війни
Журналістка запитала у Зеленського, чи балотуватиметься він на виборах, якщо вони відбудуться під час війни.
"Якщо вони відбудуться під час війни, звісно, це мій обовʼязок, бо маю захищати країну від початку до кінця цієї війни", — зазначив глава держави.
Як писали Новини.LIVE, Зеленський наголосив, що не має наміру залишати посаду, адже в умовах війни вважає своїм обов’язком продовжувати виконувати повноваження глави держави.
Крім того, Зеленський висловив готовність до виборів і відреагував на заклики американського лідера Дональда Трампа щодо зміни влади в Україні. За його словами, можливість організувати голосування в умовах повномасштабної війни визначатиметься насамперед безпековою ситуацією.