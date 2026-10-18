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Головна Новини дня Зеленський заявив про готовність балатуватися під час війни

Зеленський заявив про готовність балатуватися під час війни

Ua ru
18 жовтня 2026 20:53
Зеленський відповів, чи балотуватиметься на виборах під час війни REUTERS/Thomas Peter
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде балотуватися на виборах, якщо вони відбудуться під час війни. За слова глави держави, це його відповідальність.

Про це український лідер заявив в інтервʼю NBC News, передає Новини.LIVE.

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Вибори президента під час війни

Журналістка запитала у Зеленського, чи балотуватиметься він на виборах, якщо вони відбудуться під час війни.

"Якщо вони відбудуться під час війни, звісно, це мій обовʼязок, бо маю захищати країну від початку до кінця цієї війни", — зазначив глава держави.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський наголосив, що не має наміру залишати посаду, адже в умовах війни вважає своїм обов’язком продовжувати виконувати повноваження глави держави. 

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Крім того, Зеленський висловив готовність до виборів і відреагував на заклики американського лідера Дональда Трампа щодо зміни влади в Україні. За його словами, можливість організувати голосування в умовах повномасштабної війни визначатиметься насамперед безпековою ситуацією.

Володимир Зеленський війна вибори Україна президент
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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