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Главная Новости дня Зеленский заявил о готовности баллотироваться во время войны

Зеленский заявил о готовности баллотироваться во время войны

Ua ru
18 октября 2026 20:53
Зеленский ответил, будет ли он баллотироваться на выборах во время войны REUTERS/Thomas Peter
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся во время войны. По словам главы государства, это его ответственность.

Об этом украинский лидер заявил в интервью NBC News, передает Новини.LIVE.

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Президентские выборы во время войны

Журналистка спросила Зеленского, будет ли он баллотироваться на выборах, если они состоятся во время войны.

"Если они состоятся во время войны, конечно, это мой долг, потому что я должен защищать страну от начала до конца этой войны", — отметил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский подчеркнул, что не намерен покидать свой пост, ведь в условиях войны считает своим долгом продолжать исполнять полномочия главы государства.

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Кроме того, Зеленский выразил готовность к выборам и отреагировал на призывы американского лидера Дональда Трампа о смене власти в Украине. По его словам, возможность организовать голосование в условиях полномасштабной войны будет определяться прежде всего ситуацией с безопасностью.

Владимир Зеленский война выборы Украина президент
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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