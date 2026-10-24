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Главная Новости дня КМИС: 70 % украинцев против выборов во время войны, но хотят перемен

КМИС: 70 % украинцев против выборов во время войны, но хотят перемен

Ua ru
24 октября 2026 10:43
Эксклюзив
До 70% украинцев против выборов во время войны, но 90% хотят новой власти
Избирательный участок. Фото: УНИАН

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий заявил, что до 70% украинцев против проведения выборов во время войны. В то же время почти 90% выступают за смену центральной власти.

Об этом Антон Грушецкий сообщил в эфире День.LIVE.

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Выборы в Украине

Хотя часть общества стремится к обновлению политической власти, подавляющее большинство украинцев осознает риски проведения выборов во время войны, а также трудности с обеспечением полноценного участия в избирательном процессе военнослужащих и волонтеров.

Сейчас 60–70 % против проведения выборов в данный момент. В то же время спрос на обновление власти существует.

"У нас около 90 % хотят видеть новую центральную власть. У нас, кстати, даже в случае с Владимиром Зеленским менее 30 % хотят видеть его президентом после войны. То есть к нему отношение довольно высокое, доверие довольно высокое, как к главнокомандующему президенту сейчас, но после войны люди хотят видеть новое поколение лидеров", — отметил Грушецкий.

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По его словам, речь идет о военнослужащих, волонтерах и эффективных управленцах, а не о представителях старых политических сил или оппозиции.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о намерении принять участие в президентских выборах, если голосование будет проводиться еще во время военного положения. Глава государства пояснил, что считает это своей обязанностью.

Также Зеленский заявил, что не планирует покидать пост президента, поскольку считает продолжение исполнения своих обязанностей во время войны с Россией личной ответственностью.

война выборы украинцы Украина политики власть КМИС
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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