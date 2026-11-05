Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. По его словам, такой формат голосования возможен, но соответствующее решение должен принять парламент.

Об этом глава государства сообщил в интервью ZDF, передает Новини.LIVE.

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Проведение онлайн-выборов в Украине

"Можем подумать об онлайн-выборах. Это возможно, но парламент должен принять решение", — отметил Зеленский.

В то же время он отметил, что военнослужащие Украины не поддерживают проведение выборов в нынешних условиях, поскольку из-за службы не смогут принять участие в голосовании.

По его словам, миллионы людей находятся в окопах, а организовать для них голосование технически сложно.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, до 70% граждан Украины не поддерживают проведение выборов в условиях военного положения. При этом около 90% опрошенных выражают желание видеть обновление центральной власти.

Ранее Зеленский сообщил о намерении вновь участвовать в выборах, если голосование состоится еще до окончания войны. Он пояснил, что считает это своей обязанностью и ответственностью.