Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів двох країн - відео

Володимир Зеленський та Роберт Мюллер. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 червня, прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Австрії та Казахстану. Водночас український лідер поспілкувався з кожним із посадовців.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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Президент прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Казахстану — Толєжана Барлибаєва та Австрії — Роберта Мюллера. Український лідер привітав їх із початком дипломатичної місії та зауважив, що Україна розраховує на ефективну та тісну співпрацю.

Володимир Зеленський та Толєжан Барлибаєв. Фото: ОП

Під час спілкування з Послом Казахстану говорили про посилення двосторонньої торгівлі та відновлення роботи Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва. Також йшлося про участь компаній Казахстану у відбудові України, окрема увага була приділена співпраці щодо оздоровлення українських дітей в Казахстані.

А під час зустрічі з Послом Австрії Зеленський подякував за гуманітарну та фінансову допомогу, яку країна надає від початку повномасштабного вторгнення Росії, а також за лікування та відпочинок українських дітей. Крім того, з Мюллером також обговорили участь бізнесу в післявоєнній відбудові України.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вручив державні нагороди українським воїнам та родинам загиблих захисників.

Також ми писали, що Зеленський призначив нову голову Місії України при НАТО.