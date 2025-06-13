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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Казахстану й Австрії

13 червня 2025 21:13
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів двох країн - відео
Володимир Зеленський та Роберт Мюллер. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 червня, прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Австрії та Казахстану. Водночас український лідер поспілкувався з кожним із посадовців.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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Президент прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Казахстану — Толєжана Барлибаєва та Австрії — Роберта Мюллера. Український лідер привітав їх із початком дипломатичної місії та зауважив, що Україна розраховує на ефективну та тісну співпрацю.

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Володимир Зеленський та Толєжан Барлибаєв. Фото: ОП

Під час спілкування з Послом Казахстану говорили про посилення двосторонньої торгівлі та відновлення роботи Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва. Також йшлося про участь компаній Казахстану у відбудові України, окрема увага була приділена співпраці щодо оздоровлення українських дітей в Казахстані.

А під час зустрічі з Послом Австрії Зеленський подякував за гуманітарну та фінансову допомогу, яку країна надає від початку повномасштабного вторгнення Росії, а також за лікування та відпочинок українських дітей. Крім того, з Мюллером також обговорили участь бізнесу в післявоєнній відбудові України.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вручив державні нагороди українським воїнам та родинам загиблих захисників.

Також ми писали, що Зеленський призначив нову голову Місії України при НАТО.

Володимир Зеленський Офіс президента Австрія Казахстан дипломатія
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