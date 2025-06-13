Зеленський нагородив військових та родини загиблих воїнів - відео

Володимир Зеленський вручив нагороду військовому. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ордени та медалі отримали понад 113 тисяч українських воїнів. Більшості з них вручили відзнаки за участь у боях проти окупантів.

Про це Зеленський написав у Telegram у п'ятницю, 13 червня.

Реклама

Читайте також:

Нагородження захисників

"Від початку повномасштабної війни більш ніж 113 тисяч українських воїнів з різних складових наших Сил оборони та безпеки України відзначені орденами і медалями. Більшість — саме за участь у боях", — зазначив президент.

Вручення нагороди родині загиблого воїна. Фото: ОП

Він зауважив, що це лише частина героїзму та стійкості українців, які дозволяють нашому захищати власні інтереси на своїй землі.

Так, сьогодні Зеленський відзначив державними нагородами, а саме Хрестами бойових заслуг та орденами "Золота Зірка" українських воїнів, а також передав ордени членам сімей Героїв, які отримали це звання посмертно.

Вручення нагороди родині загиблого воїна. Фото: ОП

"Ми завжди повинні говорити абсолютно відверто: без таких воїнів не було б України. У нас не було б своєї власної, незалежної держави без таких сімей, які виховують у синів і доньок справжню повагу до обовʼязку захищати Україну, захищати своїх побратимів і боротись", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов отримав Золотий Офіцерський Хрест ордена "За заслуги перед Польщею".

Наприкінці травня Зеленський нагородив військових Сил спеціальних операцій у день професійного свята.