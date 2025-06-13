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Зеленский вручил государственные награды воинам и семьям погибших

13 июня 2025 20:11
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский наградил военных и семьи погибших воинов - видео
Владимир Зеленский вручил награду военному. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России ордена и медали получили более 113 тысяч украинских воинов. Большинству из них вручили награды за участие в боях против оккупантов.

Об этом Зеленский написал в Telegram в пятницу, 13 июня.

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Награждение защитников

"С начала полномасштабной войны более 113 тысяч украинских воинов из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины отмечены орденами и медалями. Большинство — именно за участие в боях", — отметил президент.

Вручення державної нагороди родині загиблого захисника України
Вручение награды семье погибшего воина. Фото: ОП

Он отметил, что это лишь часть героизма и стойкости украинцев, которые позволяют нашему защищать собственные интересы на своей земле.

Так, сегодня Зеленский отметил государственными наградами, а именно Крестами боевых заслуг и орденами "Золотая Звезда" украинских воинов, а также передал ордена членам семей Героев, которые получили это звание посмертно.

Президент Володимир Зеленський під час нагородження військовослужбовців та родин Героїв посмертно
Вручение награды семье погибшего воина. Фото: ОП

"Мы всегда должны говорить абсолютно откровенно: без таких воинов не было бы Украины. У нас не было бы своего собственного, независимого государства без таких семей, которые воспитывают у сыновей и дочерей настоящее уважение к обязанности защищать Украину, защищать своих собратьев и бороться", — добавил он.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов получил Золотой Офицерский Крест ордена "За заслуги перед Польшей".

В конце мая Зеленский наградил военных Сил специальных операций в день профессионального праздника.

Владимир Зеленский ВСУ военные война в Украине государственная награда
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