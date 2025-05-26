Зеленський відзначив воїнів Держспецзв’язку державними нагородами - що відомо

Зеленський нагороджує бійців. Фото: скриншот з відео

У понеділок, 26 травня, Президент України Володимир Зеленський урочисто відзначив державними нагородами воїнів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Захід відбувся з нагоди професійного свята цієї структури, яке напередодні відзначали її співробітники.

Про це український лідер написав у Telegram.

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У своєму зверненні глава держави подякував воїнам за вагомі бойові результати, зокрема підрозділам ударних безпілотників Держспецзвʼязку. Зеленський також висловив вдячність за оперативне відновлення комунікацій у зоні бойових дій та на прифронтових територіях, а також за важливі завдання з кіберзахисту країни.

"Ми дякуємо вам, я особисто дякую вам за вашу службу, за те, що ви обрали Україну і боретеся саме за неї", — наголосив президент.

Окремо Володимир Зеленський згадав усіх, хто віддав своє життя у боях за свободу й незалежність України.

"Ми памʼятаємо кожного й кожну, хто загинув, щоб Україна жила", — сказав він.

Нагадаємо, що в Україні 25 травня відзначали День Державного спеціального зв’язку. З нагоди цього свята Президент Володимир Зеленський звернувся до військовослужбовців, привітавши їх із професійним святом і висловивши подяку за їхню службу.

До цього, 23 травня в Україні відзначали День морської піхоти. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди захисникам, відзначивши їхній внесок і відвагу у службі.