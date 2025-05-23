День морської піхоти в Україні - Зеленський нагородив бійців

Зеленський вручив нагороди піхотинцям. Фото: Х Володимира Зеленського

У п'ятницю, 23 травня, в Україні святкують День морських піхотинців. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський вручив нагороди бійцям морської піхоти.

Про це український лідер повідомив у X.

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За його словами, морська піхота України веде бойові дії у найскладніших і найнебезпечніших точках фронту. Вони героїчно тримають оборону на Донеччині, особливо на Покровському напрямку, успішно виконують Курську операцію, мужньо захищають південні регіони країни, Маріуполь та Херсонщину.

Володимир Зеленський окремо відзначив тридцять п’яту окрему бригаду морської піхоти, а також 36-ту, 37-му, 38-му бригади і всі частини 30-го корпусу морської піхоти, подякувавши кожному воїну за їхню відданість і внесок у те, що Україна існує і бореться за свою свободу.

День морської піхоти. Фото: Х Володимира Зеленського

Зеленський привітав із Днем морської піхоти. Фото: Х Володимира Зеленського

Привітання із Днем морської піхоти. Фото: Х Володимира Зеленського

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський звернувся до морських піхотинців, подякувавши їм за незламну волю та самопожертву. У своєму зверненні він підкреслив, що саме завдяки героїзму наших захисників Україна продовжує стояти у боротьбі за свою свободу й незалежність.

Раніше Новини.LIVE висвітлювали тему Дня морської піхоти в Україні, розповідаючи про значення цієї дати та її роль у військовій історії держави.