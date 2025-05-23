Зеленський звернувся до воїнів в День морської піхоти

День морської піхоти — Зеленський привітав військових
В Україні у п'ятницю, 23 травня, святкують День морської піхоти. Президент України Володимир Зеленський звернувся до воїнів на честь свята. Він зауважив важливість героїзму військових у боротьбі за Україну.
Відповідний допис український лідер оприлюднив у Telegram.
День морської піхоти
Президент наголосив, що українські морські піхотинці є тими воїнами, які силою, витримкою та професіоналізмом досягають значних результатів на фронті й змінюють перебіг бою на нашу користь.
-
Морська піхота. Фото: Telegram/Zelenskiy
-
Військовий з дроном. Фото: Telegram/Zelenskiy
-
Морські піхотинці. Фото: Telegram/Zelenskiy
-
Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
-
Український РСЗВ. Фото: Telegram/Zelenskiy
"Битви на півдні України, найскладніші ділянки фронту на Донеччині, бойові операції на Курщині — усюди результативно й рішуче. Дякуємо нашим морпіхам – кожному підрозділу!" — зазначив він.
-
Морська піхота. Фото: Telegram/Zelenskiy
-
Військові на катерах. Фото: Telegram/Zelenskiy
-
Артилерист. Фото: Telegram/Zelenskiy
-
Українські військові. Фото: Telegram/Zelenskiy
-
Військовий дайвер. Фото: Telegram/Zelenskiy
Також Зеленський закликав шанувати пам'ять полеглих воїнів, які віддали своє життя в бою заради життя України.
Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли про День морської піхоти в Україні.
Також ми зібрали найкращі привітання для морських піхотинців в їхнє професійне свято.
Читайте Новини.LIVE!