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День морської піхоти — Зеленський привітав військових

23 травня 2025 11:12
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський звернувся до воїнів в День морської піхоти
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у п'ятницю, 23 травня, святкують День морської піхоти. Президент України Володимир Зеленський звернувся до воїнів на честь свята. Він зауважив важливість героїзму військових у боротьбі за Україну.

Відповідний допис український лідер оприлюднив у Telegram.

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День морської піхоти

Президент наголосив, що українські морські піхотинці є тими воїнами, які силою, витримкою та професіоналізмом досягають значних результатів на фронті й змінюють перебіг бою на нашу користь.

  • Морпіхи України на бойовому чергуванні – сила, витримка, професіоналізм
    Морська піхота. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Символ стійкості – український морський піхотинець на передовій
    Військовий з дроном. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Українська морська піхота завдає нищівних ударів РФ
    Морські піхотинці. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Українські піхотинці на позиціях відбивають атаки ворога
    Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Українські воїни морської піхоти захищають Україну від окупантів
    Український РСЗВ. Фото: Telegram/Zelenskiy
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  • Морпіхи України на бойовому чергуванні – сила, витримка, професіоналізм
  • Символ стійкості – український морський піхотинець на передовій
  • Українська морська піхота завдає нищівних ударів РФ
  • Українські піхотинці на позиціях відбивають атаки ворога
  • Українські воїни морської піхоти захищають Україну від окупантів

"Битви на півдні України, найскладніші ділянки фронту на Донеччині, бойові операції на Курщині — усюди результативно й рішуче. Дякуємо нашим морпіхам – кожному підрозділу!" — зазначив він.

  • Підрозділ морської піхоти в дії на фронті
    Морська піхота. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Бойові катери морської піхоти на варті в морі
    Військові на катерах. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Артилеристи морпіхів завдають точних ударів по ворогу
    Артилерист. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Захист півдня і Донеччини: морпіхи у найгарячіших точках фронту
    Українські військові. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Дайвер морської піхоти виконує завдання
    Військовий дайвер. Фото: Telegram/Zelenskiy
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  • Підрозділ морської піхоти в дії на фронті
  • Бойові катери морської піхоти на варті в морі
  • Артилеристи морпіхів завдають точних ударів по ворогу
  • Захист півдня і Донеччини: морпіхи у найгарячіших точках фронту
  • Дайвер морської піхоти виконує завдання

Також Зеленський закликав шанувати пам'ять полеглих воїнів, які віддали своє життя в бою заради життя України.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли про День морської піхоти в Україні.

Також ми зібрали найкращі привітання для морських піхотинців в їхнє професійне свято.

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