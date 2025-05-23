Зеленський звернувся до воїнів в День морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні у п'ятницю, 23 травня, святкують День морської піхоти. Президент України Володимир Зеленський звернувся до воїнів на честь свята. Він зауважив важливість героїзму військових у боротьбі за Україну.

Відповідний допис український лідер оприлюднив у Telegram.

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День морської піхоти

Президент наголосив, що українські морські піхотинці є тими воїнами, які силою, витримкою та професіоналізмом досягають значних результатів на фронті й змінюють перебіг бою на нашу користь.

Морська піхота. Фото: Telegram/Zelenskiy

Військовий з дроном. Фото: Telegram/Zelenskiy

Морські піхотинці. Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Український РСЗВ. Фото: Telegram/Zelenskiy 1 / 5









"Битви на півдні України, найскладніші ділянки фронту на Донеччині, бойові операції на Курщині — усюди результативно й рішуче. Дякуємо нашим морпіхам – кожному підрозділу!" — зазначив він.

Морська піхота. Фото: Telegram/Zelenskiy

Військові на катерах. Фото: Telegram/Zelenskiy

Артилерист. Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські військові. Фото: Telegram/Zelenskiy

Військовий дайвер. Фото: Telegram/Zelenskiy 1 / 5









Також Зеленський закликав шанувати пам'ять полеглих воїнів, які віддали своє життя в бою заради життя України.

Скриншот допису Зеленського

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли про День морської піхоти в Україні.

Також ми зібрали найкращі привітання для морських піхотинців в їхнє професійне свято.