Зеленський зустрівся з представниками національних меншин 22 травня — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У четвер, 22 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками національних меншин і корінних народів, підкресливши важливість єдності та культурного розмаїття в українському суспільстві. Захід відбувся невдовзі після вперше відзначеного Дня міжнаціональної злагоди й культурного розмаїття.

Про це український лідер написав у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про зустріч Зеленського з представниками національних меншин

"Наша держава багатонаціональна. І це — наша сила. Ми всі відчуваємо взаємопідтримку та розуміння, усі разом живемо, боремося, щоб жити в мирі", — наголосив Зеленський.

Під час зустрічі обговорювались ключові питання, зокрема імплементація закону про корінні народи, координація взаємодії держави з національними спільнотами, мовна й освітня політика. Окремо йшлося про надання українського громадянства людям, які вже довго очікують цього статусу, а також про зусилля з повернення українців додому.

Президент зазначив, що понад сто національних меншин є невід’ємною частиною українського суспільства. Він підкреслив, що відкритість і спільна робота всіх спільнот — це прояв європейськості України.

"Вдячний кожному й кожній за єдність і любов до України", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Сербії Александром Вучичем. У ході розмови лідери домовилися про збереження активного діалогу та подальше зміцнення контактів між країнами.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою. У межах бесіди він ознайомив співрозмовницю з ключовими дипломатичними ініціативами України, покликаними сприяти якнайшвидшому встановленню справедливого та стійкого миру.