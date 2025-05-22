Зеленский встретился с представителями национальных меньшинств 22 мая — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В четверг, 22 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями национальных меньшинств и коренных народов, подчеркнув важность единства и культурного разнообразия в украинском обществе. Мероприятие состоялось вскоре после впервые отмеченного Дня межнационального согласия и культурного разнообразия.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Что известно о встрече Зеленского с представителями национальных меньшинств

"Наше государство многонациональное. И это — наша сила. Мы все чувствуем взаимоподдержку и понимание, все вместе живем, боремся, чтобы жить в мире", — подчеркнул Зеленский.

Во время встречи обсуждались ключевые вопросы, в частности имплементация закона о коренных народах, координация взаимодействия государства с национальными сообществами, языковая и образовательная политика. Отдельно речь шла о предоставлении украинского гражданства людям, которые уже долго ожидают этого статуса, а также об усилиях по возвращению украинцев домой.

Президент отметил, что более ста национальных меньшинств являются неотъемлемой частью украинского общества. Он подчеркнул, что открытость и совместная работа всех сообществ — это проявление европейскости Украины.

"Благодарен каждому и каждой за единство и любовь к Украине", — подытожил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе разговора лидеры договорились о сохранении активного диалога и дальнейшем укреплении контактов между странами.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой. В рамках беседы он ознакомил собеседницу с ключевыми дипломатическими инициативами Украины, призванными способствовать скорейшему установлению справедливого и устойчивого мира.