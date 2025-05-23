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День морской пехоты — Зеленский поздравил военных

23 мая 2025 11:12
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский обратился к воинам в День морской пехоты
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине в пятницу, 23 мая, празднуют День морской пехоты. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к воинам в честь праздника. Он отметил важность героизма военных в борьбе за Украину.

Соответствующее сообщение украинский лидер обнародовал в Telegram.

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День морской пехоты

Президент подчеркнул, что украинские морские пехотинцы являются теми воинами, которые силой, выдержкой и профессионализмом достигают значительных результатов на фронте и меняют ход боя в нашу пользу.

  • Морпіхи України на бойовому чергуванні – сила, витримка, професіоналізм
    Морская пехота. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Символ стійкості – український морський піхотинець на передовій
    Военный с дроном. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Українська морська піхота завдає нищівних ударів РФ
    Морские пехотинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Українські піхотинці на позиціях відбивають атаки ворога
    Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Українські воїни морської піхоти захищають Україну від окупантів
    Украинский РСЗО Фото: Telegram/Zelenskiy
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  • Морпіхи України на бойовому чергуванні – сила, витримка, професіоналізм
  • Символ стійкості – український морський піхотинець на передовій
  • Українська морська піхота завдає нищівних ударів РФ
  • Українські піхотинці на позиціях відбивають атаки ворога
  • Українські воїни морської піхоти захищають Україну від окупантів

"Битвы на юге Украины, самые сложные участки фронта в Донецкой области, боевые операции на Курщине — всюду результативно и решительно. Спасибо нашим морпехам — каждому подразделению!" — отметил он.

  • Підрозділ морської піхоти в дії на фронті
    Морская пехота. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Бойові катери морської піхоти на варті в морі
    Военные на катерах. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Артилеристи морпіхів завдають точних ударів по ворогу
    Артиллерист. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Захист півдня і Донеччини: морпіхи у найгарячіших точках фронту
    Украинские военные. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Дайвер морської піхоти виконує завдання
    Военный дайвер. Фото: Telegram/Zelenskiy
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  • Підрозділ морської піхоти в дії на фронті
  • Бойові катери морської піхоти на варті в морі
  • Артилеристи морпіхів завдають точних ударів по ворогу
  • Захист півдня і Донеччини: морпіхи у найгарячіших точках фронту
  • Дайвер морської піхоти виконує завдання

Также Зеленский призвал чтить память павших воинов, которые отдали свою жизнь в бою ради жизни Украины.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали о Дне морской пехоты в Украине.

Также мы собрали лучшие поздравления для морских пехотинцев в их профессиональный праздник.

Владимир Зеленский праздники поздравления военные война в Украине День морской пихоты Украины
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