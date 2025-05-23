Зеленский обратился к воинам в День морской пехоты

День морской пехоты — Зеленский поздравил военных
В Украине в пятницу, 23 мая, празднуют День морской пехоты. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к воинам в честь праздника. Он отметил важность героизма военных в борьбе за Украину.
Соответствующее сообщение украинский лидер обнародовал в Telegram.
День морской пехоты
Президент подчеркнул, что украинские морские пехотинцы являются теми воинами, которые силой, выдержкой и профессионализмом достигают значительных результатов на фронте и меняют ход боя в нашу пользу.
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Морская пехота. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Военный с дроном. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Морские пехотинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Украинский РСЗО Фото: Telegram/Zelenskiy
"Битвы на юге Украины, самые сложные участки фронта в Донецкой области, боевые операции на Курщине — всюду результативно и решительно. Спасибо нашим морпехам — каждому подразделению!" — отметил он.
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Морская пехота. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Военные на катерах. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Артиллерист. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Украинские военные. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Военный дайвер. Фото: Telegram/Zelenskiy
Также Зеленский призвал чтить память павших воинов, которые отдали свою жизнь в бою ради жизни Украины.
Ранее в материале Новини.LIVE рассказали о Дне морской пехоты в Украине.
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