Зеленский обратился к воинам в День морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине в пятницу, 23 мая, празднуют День морской пехоты. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к воинам в честь праздника. Он отметил важность героизма военных в борьбе за Украину.

Соответствующее сообщение украинский лидер обнародовал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

День морской пехоты

Президент подчеркнул, что украинские морские пехотинцы являются теми воинами, которые силой, выдержкой и профессионализмом достигают значительных результатов на фронте и меняют ход боя в нашу пользу.

Морская пехота. Фото: Telegram/Zelenskiy

Военный с дроном. Фото: Telegram/Zelenskiy

Морские пехотинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинский РСЗО Фото: Telegram/Zelenskiy 1 / 5









"Битвы на юге Украины, самые сложные участки фронта в Донецкой области, боевые операции на Курщине — всюду результативно и решительно. Спасибо нашим морпехам — каждому подразделению!" — отметил он.

Морская пехота. Фото: Telegram/Zelenskiy

Военные на катерах. Фото: Telegram/Zelenskiy

Артиллерист. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинские военные. Фото: Telegram/Zelenskiy

Военный дайвер. Фото: Telegram/Zelenskiy 1 / 5









Также Зеленский призвал чтить память павших воинов, которые отдали свою жизнь в бою ради жизни Украины.

Скриншот поста Зеленского

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали о Дне морской пехоты в Украине.

Также мы собрали лучшие поздравления для морских пехотинцев в их профессиональный праздник.