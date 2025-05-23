День морской пехоты в Украине - Зеленский наградил бойцов

Зеленский вручил награды пехотинцам. Фото: Х Владимира Зеленского

В пятницу, 23 мая, в Украине празднуют День морских пехотинцев. По этому случаю Президент Владимир Зеленский вручил награды бойцам морской пехоты.

Об этом украинский лидер сообщил в X.

Реклама

Читайте также:

Что известно о вручении наград морским пехотинцам

По его словам, морская пехота Украины ведет боевые действия в самых сложных и опасных точках фронта. Они героически держат оборону в Донецкой области, особенно на Покровском направлении, успешно выполняют Курскую операцию, мужественно защищают южные регионы страны, Мариуполь и Херсонскую область.

Владимир Зеленский отдельно отметил тридцать пятую отдельную бригаду морской пехоты, а также 36-ю, 37-ю, 38-ю бригады и все части 30-го корпуса морской пехоты, поблагодарив каждого воина за их преданность и вклад в то, что Украина существует и борется за свою свободу.

День морской пехоты. Фото: Х Владимира Зеленского

Зеленский поздравил с Днем морской пехоты. Фото: Х Владимира Зеленского

Поздравление с Днем морской пехоты. Фото: Х Владимира Зеленского

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский обратился к морским пехотинцам, поблагодарив их за несокрушимую волю и самопожертвование. В своем обращении он подчеркнул, что именно благодаря героизму наших защитников Украина продолжает стоять в борьбе за свою свободу и независимость.

Ранее Новини.LIVE освещали тему Дня морской пехоты в Украине, рассказывая о значении этой даты и ее роли в военной истории государства.