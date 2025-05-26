Зеленский отметил воинов Госспецсвязи государственными наградами - что известно

Зеленский награждает бойцов. Фото: скриншот из видео

В понедельник, 26 мая, Президент Украины Владимир Зеленский торжественно отметил государственными наградами воинов Государственной службы специальной связи и защиты информации. Мероприятие состоялось по случаю профессионального праздника этой структуры, который накануне отмечали ее сотрудники.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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В своем обращении глава государства поблагодарил воинов за весомые боевые результаты, в частности подразделения ударных беспилотников Госспецсвязи. Зеленский также выразил благодарность за оперативное восстановление коммуникаций в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях, а также за важные задачи по киберзащите страны.

"Мы благодарим вас, я лично благодарю вас за вашу службу, за то, что вы выбрали Украину и боретесь именно за нее", — подчеркнул президент.

Отдельно Владимир Зеленский вспомнил всех, кто отдал свою жизнь в боях за свободу и независимость Украины.

"Мы помним каждого и каждую, кто погиб, чтобы Украина жила", — сказал он.

Напомним, что в Украине 25 мая отмечали День Государственной специальной связи. По случаю этого праздника Президент Владимир Зеленский обратился к военнослужащим, поздравив их с профессиональным праздником и выразив благодарность за их службу.

До этого, 23 мая, в Украине отмечали День морской пехоты. По этому случаю президент Владимир Зеленский вручил государственные награды защитникам, отметив их вклад и отвагу в службе.