День Держспецзв'язку — Зеленський привітав військових

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

В Україні 25 травня відзначають День Держспецзв'язку. У цей день Президент Володимир Зеленський звернувся до військових та привітав їх з професійним святом.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram.

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Зеленський розповів, що сьогодні день людей, які забезпечують надійний зв’язок і захищений кіберпростір.

Військовий за комп'ютером. Фото: cip.gov.ua

Навчання на дронах. Фото: cip.gov.ua

Військовий виконує завдання. Фото: cip.gov.ua

Військові на фронті. Фото: cip.gov.ua

Військові навчання. Фото: cip.gov.ua

"Інженерів, програмістів, кіберфахівців, аналітиків, операторів, воїнів і захисників — усіх, хто щодня забезпечує те, що залишається непомітним для більшості, але є критично важливим для безпеки країни", — йдеться у повідомленні.

Глава держави подякував за щоденну працю та відданість справі.

Нагадаємо, 23 травня в Україні відзначали День морських піхотинців. У цей день Зеленський вручив нагороди бійцям.

Також ми писали, що 22 травня Зеленський зустрівся з представниками національних меншин.