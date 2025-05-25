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Зеленський привітав військових з Днем Держспецзв'язку — фото

25 травня 2025 17:33
Карина Приходько - Редактор
День Держспецзв'язку — Зеленський привітав військових
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

В Україні 25 травня відзначають День Держспецзв'язку. У цей день Президент Володимир Зеленський звернувся до військових та привітав їх з професійним святом.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram. 

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Вітання Зеленського з Днем Держспецзв'язку

Зеленський розповів, що сьогодні день людей, які забезпечують надійний зв’язок і захищений кіберпростір.

День Держспецзв'язку в Україні 25 травня
Військовий за комп'ютером. Фото: cip.gov.ua
День Держспецзв'язку в Україні
Навчання на дронах. Фото: cip.gov.ua
Вітання Зеленського з Днем Держспецзв'язку
Військовий виконує завдання. Фото: cip.gov.ua
День Держспецзв'язку 25 травня
Військові на фронті. Фото: cip.gov.ua
День Держспецзв'язку
Військові навчання. Фото: cip.gov.ua

"Інженерів, програмістів, кіберфахівців, аналітиків, операторів, воїнів і захисників — усіх, хто щодня забезпечує те, що залишається непомітним для більшості, але є критично важливим для безпеки країни", — йдеться у повідомленні.

Глава держави подякував за щоденну працю та відданість справі.

Нагадаємо, 23 травня в Україні відзначали День морських піхотинців. У цей день Зеленський вручив нагороди бійцям. 

Також ми писали, що 22 травня Зеленський зустрівся з представниками національних меншин.

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