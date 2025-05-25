День Держспецзв'язку — Зеленський привітав військових

Зеленський привітав військових з Днем Держспецзв'язку — фото
В Україні 25 травня відзначають День Держспецзв'язку. У цей день Президент Володимир Зеленський звернувся до військових та привітав їх з професійним святом.
Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram.
Вітання Зеленського з Днем Держспецзв'язку
Зеленський розповів, що сьогодні день людей, які забезпечують надійний зв’язок і захищений кіберпростір.
"Інженерів, програмістів, кіберфахівців, аналітиків, операторів, воїнів і захисників — усіх, хто щодня забезпечує те, що залишається непомітним для більшості, але є критично важливим для безпеки країни", — йдеться у повідомленні.
Глава держави подякував за щоденну працю та відданість справі.
Нагадаємо, 23 травня в Україні відзначали День морських піхотинців. У цей день Зеленський вручив нагороди бійцям.
Також ми писали, що 22 травня Зеленський зустрівся з представниками національних меншин.
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