День Госспецсвязи — Зеленский поздравил военных

Зеленский поздравил военных с Днем Госспецсвязи — фото
В Украине 25 мая отмечают День Госспецсвязи. В этот день Президент Владимир Зеленский обратился к военным и поздравил их с профессиональным праздником.
Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram.
Поздравление Зеленского с Днем Госспецсвязи
Зеленский рассказал, что сегодня день людей, которые обеспечивают надежную связь и защищенное киберпространство.
"Инженеров, программистов, киберспециалистов, аналитиков, операторов, воинов и защитников — всех, кто ежедневно обеспечивает то, что остается незаметным для большинства, но является критически важным для безопасности страны", — говорится в сообщении.
Глава государства поблагодарил за ежедневный труд и преданность делу.
Напомним, 23 мая в Украине отмечали День морских пехотинцев. В этот день Зеленский вручил награды бойцам.
Также мы писали, что 22 мая Зеленский встретился с представителями национальных меньшинств.
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