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Зеленский поздравил военных с Днем Госспецсвязи — фото

25 мая 2025 17:33
Карина Приходько - Редактор
День Госспецсвязи — Зеленский поздравил военных
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

В Украине 25 мая отмечают День Госспецсвязи. В этот день Президент Владимир Зеленский обратился к военным и поздравил их с профессиональным праздником.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

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Зеленский рассказал, что сегодня день людей, которые обеспечивают надежную связь и защищенное киберпространство.

День Держспецзв'язку в Україні 25 травня
Военный за компьютером. Фото: cip.gov.ua
День Держспецзв'язку в Україні
Учения на дронах. Фото: cip.gov.ua
Вітання Зеленського з Днем Держспецзв'язку
Военный выполняет задание. Фото: cip.gov.ua
День Держспецзв'язку 25 травня
Военные на фронте. Фото: cip.gov.ua
День Держспецзв'язку
Военные учения. Фото: cip.gov.ua

"Инженеров, программистов, киберспециалистов, аналитиков, операторов, воинов и защитников — всех, кто ежедневно обеспечивает то, что остается незаметным для большинства, но является критически важным для безопасности страны", — говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил за ежедневный труд и преданность делу.

Напомним, 23 мая в Украине отмечали День морских пехотинцев. В этот день Зеленский вручил награды бойцам.

Также мы писали, что 22 мая Зеленский встретился с представителями национальных меньшинств.

Владимир Зеленский Госспецсвязи связь военные война в Украине
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