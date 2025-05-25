День Госспецсвязи — Зеленский поздравил военных

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

В Украине 25 мая отмечают День Госспецсвязи. В этот день Президент Владимир Зеленский обратился к военным и поздравил их с профессиональным праздником.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

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Зеленский рассказал, что сегодня день людей, которые обеспечивают надежную связь и защищенное киберпространство.

Военный за компьютером. Фото: cip.gov.ua

Учения на дронах. Фото: cip.gov.ua

Военный выполняет задание. Фото: cip.gov.ua

Военные на фронте. Фото: cip.gov.ua

Военные учения. Фото: cip.gov.ua

"Инженеров, программистов, киберспециалистов, аналитиков, операторов, воинов и защитников — всех, кто ежедневно обеспечивает то, что остается незаметным для большинства, но является критически важным для безопасности страны", — говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил за ежедневный труд и преданность делу.

Напомним, 23 мая в Украине отмечали День морских пехотинцев. В этот день Зеленский вручил награды бойцам.

Также мы писали, что 22 мая Зеленский встретился с представителями национальных меньшинств.