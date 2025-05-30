Буданова нагородили орденом за заслуги перед Польщею

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, отримав одну з найвищих державних нагород Польщі для іноземців — Золотий Офіцерський Хрест ордена "За заслуги перед Польщею". Відзнаку вручили за його вагомий внесок у зміцнення міжнародної співпраці та партнерства між Польщею й Україною.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Крім того, Кавалерський Хрест ордена "За заслуги перед Польщею" отримав заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Нагорода Кирилу Буданову. Фото: ГУР МОУ

Нагородження відбулося за дорученням президента Польщі Анджея Дуди, який підкреслив стратегічне значення українсько-польського партнерства в умовах війни з російським агресором. Нагороди українським розвідникам передав полковник Домінік Дуда — заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща.

Нагорода Вадиму Скібіцькому. Фото: ГУР МОУ

У коментарі з нагоди вручення нагород Кирило Буданов подякував польській стороні за довіру та підтримку, наголосивши на важливості об’єднаної боротьби обох народів за свободу та європейські цінності.

"Нинішня війна — це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни", — наголосив Буданов.

Що це за орден і яка його цінність

Орден "За заслуги перед Польщею" є однією з найпрестижніших державних нагород Республіки Польща. Його вручають іноземцям, які зробили значний внесок у зміцнення зв’язків з польською державою. Серед попередніх лауреатів — Рональд Рейган, Генрі Кіссінджер, Антоніу Гутерреш та Андерс Фог Расмуссен.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР провели "Фестиваль кар'єри" та запросили молодь долучатися до лав розвідки.

Тим часом українська розвідка підтвердила факти постачань різних товарів з Китаю до оборонних російських заводів.