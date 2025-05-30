Буданова наградили орденом за заслуги перед Польшей

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов получил одну из высших государственных наград Польши для иностранцев - Золотой Офицерский Крест ордена "За заслуги перед Польшей". Награду вручили за его весомый вклад в укрепление международного сотрудничества и партнерства между Польшей и Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Кроме того, Кавалерский Крест ордена "За заслуги перед Польшей" получил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Награда Кириллу Буданову. Фото: ГУР МОУ

Награждение состоялось по поручению президента Польши Анджея Дуды, который подчеркнул стратегическое значение украинско-польского партнерства в условиях войны с российским агрессором. Награды украинским разведчикам передал полковник Доминик Дуда - заместитель председателя Агентства разведки Республики Польша.

Награда Вадиму Скибицкому. Фото: ГУР МОУ

В комментарии по случаю вручения наград Кирилл Буданов поблагодарил польскую сторону за доверие и поддержку, подчеркнув важность объединенной борьбы обоих народов за свободу и европейские ценности.

"Нынешняя война — это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор русской орде и преодолеть эту извечную угрозу Польше и Украине. Наши народы всегда будут стоять единым валом в борьбе за мирное будущее без войны", — подчеркнул Буданов.

Что это за орден и какова его ценность

Орден "За заслуги перед Польшей" является одной из самых престижных государственных наград Республики Польша. Его вручают иностранцам, которые внесли значительный вклад в укрепление связей с польским государством. Среди предыдущих лауреатов — Рональд Рейган, Генри Киссинджер, Антониу Гутерреш и Андерс Фог Расмуссен.

Напомним, недавно в ГУР провели "Фестиваль карьеры" и пригласили молодежь участвовать в ряды разведки.

Между тем украинская разведка подтвердила факты поставок различных товаров из Китая на оборонные российские заводы.