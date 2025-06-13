Зеленский принял верительные грамоты от новых послов двух стран - видео

Владимир Зеленский и Роберт Мюллер. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 июня, принял верительные грамоты от новоназначенных послов Австрии и Казахстана. В то же время украинский лидер пообщался с каждым из чиновников.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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Президент принял верительные грамоты от новоназначенных послов: Казахстана - Толежана Барлыбаева и Австрии — Роберта Мюллера. Украинский лидер поздравил их с началом дипломатической миссии и отметил, что Украина рассчитывает на эффективное и тесное сотрудничество.

Владимир Зеленский и Толежан Барлибаев. Фото: ОП

Во время общения с Послом Казахстана говорили об усилении двусторонней торговли и возобновлении работы Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству. Также речь шла об участии компаний Казахстана в восстановлении Украины, особое внимание было уделено сотрудничеству по оздоровлению украинских детей в Казахстане.

А во время встречи с Послом Австрии Зеленский поблагодарил за гуманитарную и финансовую помощь, которую страна предоставляет с начала полномасштабного вторжения России, а также за лечение и отдых украинских детей. Кроме того, с Мюллером также обсудили участие бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня Зеленский вручил государственные награды украинским воинам и семьям погибших защитников.

Также мы писали, что Зеленский назначил нового главу Миссии Украины при НАТО.