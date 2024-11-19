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Зеленський представив у Раді План стійкості України

19 листопада 2024 12:45
Карина Приходько - Редактор
План стійкості — Зеленський представив його у Раді
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент Володимир Зеленський 19 листопада представив у Верховній Раді "План внутрішньої стійкості України". Він складається з десяти пунктів.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк

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"План стійкості" Зеленського

Як відомо, план складається з десяти пунктів, серед яких: єдність, зброя, фронт, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв. 

Так, нардепи виокремили головні тези з плану президента та його виступу:

  • вирішальні моменти будуть у наступному році. На цьому етапі війни вирішується, хто дотисне;
  • виборів не буде, адже Україна спочатку потребує справедливого миру;
  • зменшення мобілізаційного віку не буде;
  • в Україні запровадять військового омбудсмена та Технологічну ставку;
  • прямі кошти для бригад мають бути збільшені;
  • у березні 2025 буде індексація пенсій на рівень інфляції;
  • створять Міністерство обʼєднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра;
  • до кінця року заповнять усі вакансії українських послів. Також будуть заміни по країнах G7;
  • планують запровадження "культурного Рамштайну";
  • у наступному році запровадять "помічника ветерану" — 11 тисяч фахівців з супроводу ветеранів.

Також зазначається, що весь план з додатками представлять у грудні.

Нагадаємо, 14 листопада Зеленський заявив, що у внутрішньому "Плані стійкості" є десять пунктів. Його представлять вже наступного тижня. 

Незадовго президент розповів про один із пунктів "Плану стійкості". Це стосується "політики героїв". 

Володимир Зеленський Верховна Рада народні депутати війна в Україні 1000 днів війни

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