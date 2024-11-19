План стійкості — Зеленський представив його у Раді

Зеленський представив у Раді План стійкості України
Президент Володимир Зеленський 19 листопада представив у Верховній Раді "План внутрішньої стійкості України". Він складається з десяти пунктів.
Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
"План стійкості" Зеленського
Як відомо, план складається з десяти пунктів, серед яких: єдність, зброя, фронт, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв.
Так, нардепи виокремили головні тези з плану президента та його виступу:
- вирішальні моменти будуть у наступному році. На цьому етапі війни вирішується, хто дотисне;
- виборів не буде, адже Україна спочатку потребує справедливого миру;
- зменшення мобілізаційного віку не буде;
- в Україні запровадять військового омбудсмена та Технологічну ставку;
- прямі кошти для бригад мають бути збільшені;
- у березні 2025 буде індексація пенсій на рівень інфляції;
- створять Міністерство обʼєднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра;
- до кінця року заповнять усі вакансії українських послів. Також будуть заміни по країнах G7;
- планують запровадження "культурного Рамштайну";
- у наступному році запровадять "помічника ветерану" — 11 тисяч фахівців з супроводу ветеранів.
Також зазначається, що весь план з додатками представлять у грудні.
Нагадаємо, 14 листопада Зеленський заявив, що у внутрішньому "Плані стійкості" є десять пунктів. Його представлять вже наступного тижня.
Незадовго президент розповів про один із пунктів "Плану стійкості". Це стосується "політики героїв".
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