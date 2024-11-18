Зеленський 19 листопада представить План стійкості у ВРУ

Зеленський представить "План стійкості України", — ЗМІ
Президент Володимир Зеленський вже у вівторок, 19 листопада, представить "План внутрішньої стійкості України" у Верховній Раді. Зокрема, він передбачає зміну підходів до мобілізації та рекрутингу, розробку та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння.
Про це повідомляє Українська Правда, посилаючись на співрозмовників у фракції "Слуга народу".
"План стійкості України" Зеленського
ЗМІ з'ясували, що ключові пункти "Плану стійкості" — фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика герої.
Також відомо, що планом передбачені:
- зміна підходів до мобілізації та рекрутингу;
- розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння;
- захист енергообʼєктів та енергосистеми;
- залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українську економіку;
- створення Міністерства обʼєднання українців;
- належна інтеграція військових у соціальне життя.
Президент у Верховній Раді детально опише усі пункти. Його виступ запланований на 19 листопада.
Нагадаємо, 14 листопада Зеленський заявив, що у внутрішньому "Плані стійкості" є десять пунктів. Його представлять вже наступного тижня.
Незадовго президент розповів про один із пунктів "Плану стійкості". Це стосується "політики героїв".
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