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Зеленский представит "План стойкости Украины", — СМИ

18 ноября 2024 14:15
Карина Приходько - Редактор
Зеленский 19 ноября представит План стойкости в ВРУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент Владимир Зеленский уже во вторник, 19 ноября, представит "План внутренней стойкости Украины" в Верховной Раде. В частности он предусматривает изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработку и наращивание производства новейших образцов вооружения.

Об этом сообщает Украинская Правда, ссылаясь на собеседников во фракции "Слуга народа".

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СМИ выяснили, что ключевые пункты "Плана стойкости" — фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, громады, культурный суверенитет, политика героя.

Также известно, что планом предусмотрены:

  • изменение подходов к мобилизации и рекрутингу;
  • разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения;
  • защита энергообъектов и энергосистем;
  • привлечение внутренних и внешних инвестиций в экономику;
  • создание Министерства объединения украинцев;
  • надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.

Президент в Верховной Раде подробно опишет все пункты. Его выступление запланировано на 19 ноября.

Напомним, 14 ноября Зеленский заявил, что во внутреннем "Плане стойкости" есть десять пунктов. Его представят уже на следующей неделе.

Незадолго президент рассказал об одном из пунктов "Плана стойкости". Это касается "политики героев".

Владимир Зеленский Верховная Рада война в Украине фронт мирный план

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