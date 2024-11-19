План стойкости – Зеленский представил его в Раде

Зеленский представил в Раде План стойкости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде "План внутрнней стойкости". Он состоит из 10 пунктов.
Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.
"План стойкости" Зеленского
Как известно, план состоит из десяти пунктов, среди которых: единство, оружие, фронт, деньги, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политика героев.
Так, нардепы выделили главные тезисы из плана президента и его выступления:
- решающие моменты будут в следующем году. На этом этапе войны решается кто дожмет;
- выборов не будет, ведь Украина сначала нуждается в справедливом мире;
- уменьшение мобилизационного возраста не будет;
- в Украине введут военного омбудсмена и технологическую ставку;
- прямые средства для бригад должны быть увеличены;
- в марте 2025 года будет индексация пенсий на уровень инфляции;
- создадут Министерство объединения Украины и до конца года представят кандидатуру министра;
- до конца года будут заполнены все вакансии украинских послов. Также будут замены по странам G7;
- планируют введение "культурного Рамштайна";
- в следующем году введут "помощника ветерана" — 11 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов.
Также отмечается, что весь план с приложениями будет представлен в декабре.
Напомним, 14 ноября Зеленский заявил, что во внутреннем "Плане стойкости" есть десять пунктов. Его представят уже на следующей неделе.
Незадолго президент рассказал об одном из пунктов "Плана стойкости". Это касается "политики героев".
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