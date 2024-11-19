План стойкости – Зеленский представил его в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде "План внутрнней стойкости". Он состоит из 10 пунктов.

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

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"План стойкости" Зеленского

Как известно, план состоит из десяти пунктов, среди которых: единство, оружие, фронт, деньги, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политика героев.

Так, нардепы выделили главные тезисы из плана президента и его выступления:

решающие моменты будут в следующем году. На этом этапе войны решается кто дожмет;

выборов не будет, ведь Украина сначала нуждается в справедливом мире;

уменьшение мобилизационного возраста не будет;

в Украине введут военного омбудсмена и технологическую ставку;

прямые средства для бригад должны быть увеличены;

в марте 2025 года будет индексация пенсий на уровень инфляции;

создадут Министерство объединения Украины и до конца года представят кандидатуру министра;

до конца года будут заполнены все вакансии украинских послов. Также будут замены по странам G7;

планируют введение "культурного Рамштайна";

в следующем году введут "помощника ветерана" — 11 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов.

Также отмечается, что весь план с приложениями будет представлен в декабре.

Напомним, 14 ноября Зеленский заявил, что во внутреннем "Плане стойкости" есть десять пунктов. Его представят уже на следующей неделе.

Незадолго президент рассказал об одном из пунктов "Плана стойкости". Это касается "политики героев".