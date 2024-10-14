План перемоги України — Зеленський розкриє деталі документа у Верховні Раді

Зеленський представить План перемоги у Раді — дата
Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. В парламенті глава держави представить План перемоги.
Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко у Telegram.
Коли Зеленський представить План перемоги
За словами Лещенка, виступ президента у Раді відбудеться у середу, 16 жовтня.
"Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу — це публічне представлення Плану перемоги", — йдеться у повідомленні.
Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв теж повідомляв, що План перемоги буде представлено українцям найближчими днями.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вже представив український План перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Він висловив сподівання завершити війну до 2025 року і наголосив, що цей план є мостом до другого Саміту миру, який "поставить крапку у війні".
А 7 жовтня Зеленський повідомив про роботу над деталями Плану перемоги.
Читайте Новини.LIVE!