План перемоги України — Зеленський розкриє деталі документа у Верховні Раді

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. В парламенті глава держави представить План перемоги.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко у Telegram.

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За словами Лещенка, виступ президента у Раді відбудеться у середу, 16 жовтня.

"Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу — це публічне представлення Плану перемоги", — йдеться у повідомленні.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв теж повідомляв, що План перемоги буде представлено українцям найближчими днями.

Пост Лещенка у Telegram

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вже представив український План перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Він висловив сподівання завершити війну до 2025 року і наголосив, що цей план є мостом до другого Саміту миру, який "поставить крапку у війні".

А 7 жовтня Зеленський повідомив про роботу над деталями Плану перемоги.