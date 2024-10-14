План победы Украины — Зеленский раскроет детали документа в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. В парламенте глава государства представит План победы.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в Telegram.

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Когда Зеленский представит План победы

По словам Лещенко, выступление президента в Раде состоится в среду, 16 октября.

"Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия — это публичное представление Плана победы", — говорится в сообщении.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев также сообщал, что План победы будет представлен украинцам в ближайшие дни.

Пост Лещенко в Telegram

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уже представил украинский План победы канцлеру Германии Олафу Шольцу. Он выразил надежду завершить войну до 2025 года и подчеркнул, что этот план является мостом ко второму Саммиту мира, который "поставит точку в войне".

А 7 октября Зеленский сообщил о работе над деталями Плана победы.