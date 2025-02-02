Володимир Зеленський повідомив, скільки коштів США виділили Україні

Президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава отримала від Сполучених Штатів 75 мільярдів доларів допомоги. При цьому він зазначив, що спершу йшлося про суму у розмірі 177 мільярдів.

Про це Зеленський заявив під час свого інтерв'ю AP у неділю, 2 лютого.

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"Україна отримала від США більше $75 млрд допомоги, хоча звучала цифра в 177 мільярди доларів", — повідомив Зеленський.

Президент додав, що ці гроші було витрачено на допомогу у вигляді зброї. При цьому лишається невідомим, де решта зброї.

Також Зеленський розповів, що призупинення підтримки гуманітарних програм, зокрема, енергетичних та медичних, Україна покриє за рахунок європейських партнерів або внутрішнього ресурсу.

Раніше Зеленський заявив, що наша держава як ніколи близька до миру. Він додав, що задля відстоювання своєї незалежності українці зазнали величезних втрат.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США та Росією щодо завершення війни може представляти серйозну загрозу.