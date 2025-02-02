Володимир Зеленський спрогнозував, коли Україна може очікувати на мир

Президент Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава як ніколи близька до миру. Він додав, що задля відстоювання своєї незалежності українці зазнали величезних втрат.

Про це Зеленський заявив під час свого інтерв'ю AP у неділю, 2 лютого.

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Україна близька до миру

"Сьогодні ми, як ніколи за ці три роки війни, близькі до миру", — заявив глава держави.

За його словами, Україна відстояла свою державу та незалежність. При цьому вона зазнала величезних втрат.

"Я надзвичайно пишаюся нашим героїчним народом", — наголосив президент.

Зеленський наголосив, що українці мають зробити все, щоб відновити стабільність і забезпечити справедливий мир для всіх громадян нашої держави.

Раніше Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США та Росією щодо завершення війни може представляти серйозну загрозу. Також глава держави запросив Держсекретаря США Марка Рубіо приїхати в Україну.