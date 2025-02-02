Війна в Україні — Росія за тиждень випустила понад 760 КАБів та сотні дронів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

За тиждень Росія випустила по Україні понад 760 керованих авіабомб (КАБ). Також окупанти били ракетами та атакували дронами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у неділю, 2 лютого.

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За словами Зеленського, російська окупаційна армія використовує для ударів по Україні різні типи озброєння.

"Щодня Росія атакує Україну дронами, ракетами, авіабомбами. За цей тиждень — сотні ударів по наших містах і громадах: майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб було випущено ворогом проти наших людей", — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що світова спільнота має змусити Росію завершити жорстоку війну в Україні.

"Росія не зупиниться сама. Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію. Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні. Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 1 лютого вранці в Полтаві сталися вибухи — російські війська влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого було зруйновано один з під’їздів.

А в ніч проти 2 лютого росіяни атакувати селище Сад Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.