Война в Украине — Россия за неделю выпустила более 760 УАБов и сотни дронов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

За неделю Россия выпустила по Украине более 760 управляемых авиабомб (УАБ). Также оккупанты били ракетами и атаковали дронами.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 2 февраля.

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По словам Зеленского, российская оккупационная армия использует для ударов по Украине различные типы вооружения.

"Ежедневно Россия атакует Украину дронами, ракетами, авиабомбами. За эту неделю — сотни ударов по нашим городам и громадам: почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более чем 760 управляемых авиабомб было выпущено врагом по нашим людям", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что мировое сообщество должно заставить Россию закончить жестокую войну в Украине.

"Россия не остановится сама. Мир должен заставить ее завершить эту жестокую и неспровоцированную агрессию. Обязательно нужно укреплять нашу оборону. Нам нужна лучшая защита. ПВО, дальнобойное оружие, санкционное давление. Все это помогает защищать жизнь здесь, в Украине. Спасибо всем в мире, кто понимает важность этого и продолжает верить в наше государство и поддерживать", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 1 февраля утром в Полтаве произошли взрывы — российские войска попали в многоэтажный дом, в результате чего был разрушен один из подъездов.

А в ночь на 2 февраля россияне атаковали поселок Сад Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома.