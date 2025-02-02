Владимир Зеленский спрогнозировал, когда Украина может ожидать мира

Зеленский спрогнозировал, когда Украина может ожидать мира
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство как никогда близко к миру. Он добавил, что для отстаивания своей независимости украинцы понесли огромные потери.
Об этом Зеленский заявил во время своего интервью AP в воскресенье, 2 февраля.
Украина близка к миру
"Сегодня мы, как никогда за эти три года войны, близки к миру", — заявил глава государства.
По его словам, Украина отстояла свое государство и независимость. При этом она понесла огромные потери.
"Я очень горжусь нашим героическим народом", — подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что украинцы должны сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех граждан нашего государства.
Ранее Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по завершению войны может представлять серьезную угрозу. Также глава государства пригласил Госсекретаря США Марка Рубио приехать в Украину.
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