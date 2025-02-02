Владимир Зеленский сообщил, сколько средств США выделили Украине

Зеленский сообщил, сколько средств США выделили Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство получило от Соединенных Штатов 75 миллиардов долларов помощи. При этом он отметил, что сначала речь шла о сумме в размере 177 миллиардов.
Об этом Зеленский заявил во время своего интервью AP в воскресенье, 2 февраля.
Помощь Украине от США
"Украина получила от США более 75 млрд долларов помощи, хотя звучала цифра в 177 миллиардов долларов", — сообщил Зеленский.
Президент добавил, что эти деньги были потрачены на помощь в виде оружия. При этом остается неизвестным, где остальное оружие.
Также Зеленский рассказал, что приостановление поддержки гуманитарных программ, в частности, энергетических и медицинских, Украина покроет за счет европейских партнеров или внутреннего ресурса.
Ранее Зеленский заявил, что наше государство как никогда близко к миру. Он добавил, что для отстаивания своей независимости украинцы понесли огромные потери.
Напомним, Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по завершению войны может представлять серьезную угрозу.
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