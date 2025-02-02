Владимир Зеленский сообщил, сколько средств США выделили Украине

Президент Владимир Зеленский во время интервью. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство получило от Соединенных Штатов 75 миллиардов долларов помощи. При этом он отметил, что сначала речь шла о сумме в размере 177 миллиардов.

Об этом Зеленский заявил во время своего интервью AP в воскресенье, 2 февраля.

Читайте также:

Помощь Украине от США

"Украина получила от США более 75 млрд долларов помощи, хотя звучала цифра в 177 миллиардов долларов", — сообщил Зеленский.

Президент добавил, что эти деньги были потрачены на помощь в виде оружия. При этом остается неизвестным, где остальное оружие.

Также Зеленский рассказал, что приостановление поддержки гуманитарных программ, в частности, энергетических и медицинских, Украина покроет за счет европейских партнеров или внутреннего ресурса.

Ранее Зеленский заявил, что наше государство как никогда близко к миру. Он добавил, что для отстаивания своей независимости украинцы понесли огромные потери.

Напомним, Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по завершению войны может представлять серьезную угрозу.