Зеленський заявив, що до кінця листопада в країну повернеться бригада військових, які навчаються в Франції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до кінця листопада в країну повернеться бригада військових, які проходять тренування у Франції. За його словами, Франція випереджає інші країни у посиленні та укомплектуванні бригад.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю у п'ятницю, 18 жовтня.

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Володимир Зеленський оголосив, що до кінця листопада в Україну повернеться бригада військовослужбовців, які проходять підготовку у Франції.

"З Францією в нас була дуже позитивна зустріч. Знов таки, частиною плану є посилення наших бригад, а саме можливостей завдяки резервом укомплектований бригадам нормальною якісною технікою. І тут міністр Умєров був разом з президентом Франції вони були там, де комплектується і тренується наша бригада у Франції. Франція випереджає інші країни у посиленні та укомплектуванні бригад", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, як пояснив Президент України Володимир Зеленський, США надаватимуть Україні раз на 2-3 тижні нові пакети допомоги у розмірі 500-700 млн доларів. Це дасть змогу посилити нашу державу протягом наступних кількох місяців.

Раніше ми писали, що Зеленський вважає офіційне запрошення України до Альянсу єдиним способом завершити війну з Росією.