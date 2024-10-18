Запрошення України до НАТО — Зеленський назвав це єдиним способом зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський назвав офіційне запрошення України до НАТО єдиним способом зупинити війну з РФ та забезпечити виживання українців. Через це лідер України закликав західних партнерів підтримати його План перемоги.

Про це повідомило видання Financial Times.

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Важливість запрошення України до НАТО

Вступ України до НАТО є першим із п'яти ключових кроків у Плані перемоги України та має головну у роль у примушенні російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

"Ми не можемо бути дуже сильними, не отримавши запрошення, яке зміцнить наші дипломатичні шляхи припинення війни. Ця війна закінчиться, коли Путін буде ізольований і його підштовхнуть інші партнери до дипломатії", — сказав Володимир Зеленський.

Як пише Financial Times, всі члени НАТО згодні, що шлях України до членства в Альянсі є незворотним, проте США та Німеччина виступають проти офіційного запрошення Києва через "занепокоєння щодо можливого загострення конфлікту з Росією". Неофіційно дехто з чиновників також вважає, що вступ України до Альянсу може стати предметом торгу в майбутніх переговорах із Москвою.

Запрошення до НАТО — аргументи України

Тим часом Володимир Зеленський підкреслив, що запрошення до НАТО підніме моральний дух цивільних українців та військових.

"Запрошення означає ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не загинуть. Ніколи, тому що ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення в НАТО, моральний дух впаде", — сказав Президент України.

Суперечки щодо запрошення України Зеленський порівняв із дискусіями щодо надання ракетних комплексів Patriot та винищувачів F-16. Тоді західні країни також спочатку відмовляли, але поступово досягли згоди та підтримали це рішення.

"Реакція на план перемоги така сама, як і на "Patriot", F-16... Проте ми маємо це зробити. Тільки так ми можемо вижити. Війна не закінчиться, доки Путін не відчує, що він повинен закінчити. А він розуміє лише силу", — цитує видання українського президента.

Нагадаємо, новий Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що Альянс розгляне План перемоги України. Водночас він не вказав чітких термінів, коли Київ може отримати офіційне запрошення.

Також Новини.LIVE писали, що, за словами генерального секретаря Марка Рютте, План перемоги України в НАТО розглядатимуть за зачиненими дверима. Це пов'язано з тим, що у членів Альянсу можуть різнитися думки щодо його окремих пунктів.