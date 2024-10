Представниця США у НАТО Джуліанна Сміт оцінила перспективи вступу України до Альянсу

Представниця Вашингтона в НАТО Джуліанна Сміт. Фото: U.S. Mission to the North Atlantic Treaty Organization

Представниця Вашингтона в НАТО Джуліанна Сміт переконана, що нинішня ситуація не сприяє запрошенню України до Північноатлантичного Альянсу. Також вона зазначила, що Білий дім не переглядатиме своєї позиції щодо ударів далекобійною зброєю по території Росії.

Про це повідомляє Голос Америки у середу, 16 жовтня.

Сприятливі умови для вступу в НАТО відсутні

Сміт заявила, що Києву не варто у найближчій перспективі сподіватися на запрошення на вступ до Альянсу. Україна має задовольнитися загальною перспективою членства.

"Що важливо для наших друзів в Україні — зрозуміти, що жоден з керівників держав на саміті в липні не заперечував загальну передумову, і на цьому, мені здається, слід зосередитися нашим друзям в Україні та зрозуміти, що наша відданість тверда", — наголосила пані посол.

Разом з тим Сміт підкреслила, що стратегії Вашингтона щодо обмеження використання Києвом американської зброї великої дальності залишаються незмінними.

Раніше ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що Альянс розгляне План перемоги України. При цьому він не вказав чітких термінів, коли Київ отримає офіційне запрошення.

Також Новини.LIVE писали, що в Брюсселі 17 жовтня починається зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Ця подія буде продовжуватися три дні.