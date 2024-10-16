Представитель США в НАТО Джулианна Смит оценила перспективы вступления Украины в Альянс

Представитель Вашингтона в НАТО Джулианна Смит. Фото: США Mission to the North Atlantic Treaty Organization

Представитель Вашингтона в НАТО Джулианна Смит убеждена, что нынешняя ситуация не способствует приглашению Украины в Североатлантический Альянс. Также она отметила, что Белый дом не будет пересматривать свою позицию по ударам дальнобойным оружием по территории России.

Об этом сообщает Голос Америки в среду, 16 октября.

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Смит заявила, что Киеву не стоит в ближайшей перспективе надеяться на приглашение на вступление в Альянс. Украина должна удовлетвориться всеобщей перспективой членства.

"Что важно для наших друзей в Украине — понять, что ни один из руководителей государств на саммите в июле не отрицал всеобщую предпосылку, и на этом, мне кажется, следует сосредоточиться нашим друзьям в Украине и понять, что наша преданность тверда", — подчеркнула госпожа посол.

Вместе с тем Смит подчеркнула, что стратегии Вашингтона по ограничению использования Киевом американского оружия большой дальности остаются неизменными.

Ранее мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что Североатлантический союз рассмотрит План победы Украины. При этом он не указал четкие сроки, когда Киев получит официальное приглашение.

Также Новини.LIVE писали, что в Брюсселе 17 октября начинается встреча министров обороны стран Североатлантического Альянса. Это событие продлится три дня.