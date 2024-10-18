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Зеленский назвал приглашение в НАТО единственным способом остановить войну, — СМИ

18 октября 2024 13:31
Галина Шподарева - редактор
Приглашение Украины в НАТО — Зеленский назвал это единственным способом остановить войну
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Президент Владимир Зеленский назвал официальное приглашение Украины в НАТО единственным способом остановить войну с РФ и обеспечить выживание украинцев. Поэтому лидер Украины призвал западных партнеров поддержать его План победы.

Об этом сообщило издание Financial Times.

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Важность приглашения Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО является первым из пяти ключевых шагов в Плане победы Украины и имеет главную роль в принуждении российского диктатора Владимира Путина к переговорам.

"Мы не можем быть очень сильными, не получив приглашение, которое укрепит наши дипломатические пути прекращения войны. Эта война закончится, когда Путин будет изолирован и его подтолкнут другие партнеры к дипломатии", — сказал Владимир Зеленский.

Как пишет Financial Times, все члены НАТО согласны, что путь Украины к членству в Альянсе необратим, однако США и Германия выступают против официального приглашения Киева из-за "беспокойства относительно возможного обострения конфликта с Россией". Неофициально некоторые чиновники также считают, что вступление Украины в Альянс может стать предметом торга в будущих переговорах с Москвой.

Приглашение в НАТО — аргументы Украины

Между тем Владимир Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО поднимет моральный дух гражданских украинцев и военных.

"Приглашение означает еще один шаг в НАТО, а это значит, что их дети не погибнут. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух упадет", — сказал Президент Украины.

Споры о приглашении Украины Зеленский сравнил с дискуссиями о предоставлении ракетных комплексов Patriot и истребителей F-16. Тогда западные страны также сначала отказывали, но постепенно достигли согласия и поддержали это решение.

"Реакция на план победы такая же, как и на "Patriot", F-16... Однако мы должны это сделать. Только так мы можем выжить. Война не закончится, пока Путин не почувствует, что он должен закончить. А он понимает только силу", — цитирует издание украинского президента. 

Напомним, новый генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что Альянс рассмотрит План победы Украины. В то же время, он не указал четких сроков, когда Киев может получить официальное приглашение.

Также Новини.LIVE писали, что, по словам генерального секретаря Марка Рютте, План победы Украины в НАТО будут рассматриваться за закрытыми дверями. Это связано с тем, что у членов Североатлантического союза могут различаться мнения относительно его отдельных пунктов.

Владимир Зеленский НАТО война в Украине План победы Украины война Альянс

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