Звернення Зеленського 18 жовтня — головні моменти

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 968 дня повномасштабного вторгнення РФ. Основні моменти промови — результати зустрічей з партнерами в Європі, ситуація на фронті та кроки до наближення миру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 18 жовтня.

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Наприкінці 968 дня повномасштабної війни з Росією Володимир Зеленський звернувся до українців та розповів про результати роботи в Європі.

"Працюємо з результатами наших перемовин. Це і зустрічі у Європі, і розмови з партнерами. Була розмова з Президентом Байденом. І готуємось до зустрічей в Україні з американською командою: політичні, військові представники. Раніше наші представники — начальник Генштабу і віце-премʼєр-міністр Стефанішина — були у Вашингтоні. Міністр оборони України Умєров, міністр закордонних справ України Сибіга, Головнокомандувач Сирський працюють зі своїми колегами у Європі. Розвиваємо наш План перемоги у спілкуванні з партнерами", — повідомив президент України.

Також триває робота щодо підготовки другого Саміту миру. Як зазначив Зеленський, Україні потрібно таке завершення війни, яке гарантуватиме безпеку та спокій всім українцям.

Також глава держави відзначив важливі моменти, яки відбулися вже у Києві:

доповідь головкома Сирського щодо Курської операції;

нарада щодо роботи Укрзалізниці;

доповідь віцепрем'єр-міністр Федорова.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, як пояснив Президент України Володимир Зеленський, США надаватимуть Україні раз на 2-3 тижні нові пакети допомоги у розмірі 500-700 млн доларів. Це дасть змогу посилити нашу державу протягом наступних кількох місяців.

Раніше Новини.LIVE писали, що Зеленський вважає офіційне запрошення України до Альянсу єдиним способом завершити війну з Росією.