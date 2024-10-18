Зеленський пояснив, як США надаватимуть допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Info3

Сполучені Штати надаватимуть Україні раз на 2-3 тижні нові пакети допомоги у розмірі 500-700 мільйонів доларів. Це дасть змогу посилити нашу державу протягом наступних кількох місяців.

Про це Зеленський домовився з президентом США Джо Байденом під час зустрічі 2 дні тому.

Читайте також:

Щомісячна допомога Україні

Зеленський зазначив, що така допомога допоможе підсилити Україну в найближчі місяці. Це передбачається, у тому числі Планом перемоги.

Раніше у Білому домі анонсували, що у найближчі місяці Вашингтон надасть Україні низку додаткових можливостей. Зокрема йдеться про сотні перехоплювачів протиповітряної оборони, десятки систем тактичної протиповітряної оборони, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти. Також буде надано тисячі додаткових броньованих автомобілів.

На додачу, український лідер зазначив, що очікує на візит команди Білого дому в Україну.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський назвав офіційне запрошення України до НАТО єдиним способом зупинити війну з РФ та забезпечити виживання українців.

Нагадаємо, новий Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що Альянс розгляне План перемоги України. Водночас він не вказав чітких термінів, коли Київ може отримати офіційне запрошення.