Зеленский объяснил, как США будут оказывать помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Info3

Соединенные Штаты будут предоставлять Украине раз в 2-3 недели новые пакеты помощи в размере 500-700 миллионов долларов. Это позволит усилить наше государство в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом Зеленский договорился с президентом США Джо Байденом в ходе встречи 2 дня назад.

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Ежемесячная помощь Украине

Зеленский отметил, что такая помощь поможет усилить Украину в ближайшие месяцы. Это предполагается, включая План победы.

Ранее в Белом доме анонсировали, что в ближайшие месяцы Вашингтон предоставит Украине ряд дополнительных возможностей. В частности, речь идет о сотнях перехватчиков противовоздушной обороны, десятках систем тактической противовоздушной обороны, дополнительных артиллерийских системах, значительном количестве боеприпасов, сотнях бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Также будут предоставлены тысячи дополнительных бронированных автомобилей.

Вдобавок, украинский лидер отметил, что ожидает визит команды Белого дома в Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал официальное приглашение Украины в НАТО единственным способом остановить войну с РФ и обеспечить выживание украинцев.

Напомним, новый генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что Альянс рассмотрит План победы Украины. В то же время, он не указал четких сроков, когда Киев может получить официальное приглашение.