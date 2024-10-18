Обращение Зеленского 18 октября — главные моменты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 968-го дня полномасштабного вторжения РФ. Основные моменты речи – результаты встреч с партнерами в Европе, ситуация на фронте и шаги к приближению мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 18 октября.

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В конце 968 дня полномасштабной войны с Россией Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о результатах работы в Европе.

"Работаем с результатами наших переговоров. Это и встречи в Европе, и разговоры с партнерами. Был разговор с Президентом Байденом. И готовимся к встречам в Украине с американской командой: политические, военные представители. Ранее наши представители — начальник Генштаба и вице-премьер-министр Стефанишина — были в Вашингтоне. Министр обороны Украины Умеров, министр иностранных дел Украины Сибига, Главнокомандующий Сырский работают со своими коллегами в Европе. Развиваем наш План победы в общении с партнерами", — сообщил президент Украины.

Также продолжается работа по подготовке второго Саммита мира. Как отметил Зеленский, Украине нужно такое завершение войны, которое будет гарантировать безопасность и спокойствие всем украинцам.

Также глава государства отметил важные моменты, которые состоялись уже в Киеве:

доклад главкома Сырского по Курской операции;

совещание по работе Укрзализныци;

доклад вице-премьер-министра Федорова.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, как пояснил Президент Украины Владимир Зеленский, США будут предоставлять Украине раз в 2-3 недели новые пакеты помощи в размере 500-700 млн долларов. Это позволит усилить наше государство в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее Новини.LIVE писали, что Зеленский считает официальное приглашение Украины в Альянс единственным способом завершить войну с Россией.