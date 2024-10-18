Зеленский заявил, что к концу ноября в страну вернется бригада военных, обучающихся во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до конца ноября в страну вернется бригада военных, проходящих тренировки во Франции. По его словам, Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании бригад.

Об этом глава государства сообщил в интервью в пятницу, 18 октября.

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Владимир Зеленский объявил, что до конца ноября в Украину вернется бригада военнослужащих, проходящих подготовку во Франции.

"С Францией у нас была очень положительная встреча. Опять, частью плана является усиление наших бригад, а именно возможностей благодаря резервам укомплектованным бригадам нормальной качественной техникой. И здесь министр Умеров был вместе с президентом Франции они были там, где комплектуется и тренируется наша бригада во Франции. Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании бригад", — отметил глава государства.

Напомним, как пояснил Президент Украины Владимир Зеленский, США будут предоставлять Украине раз в 2-3 недели новые пакеты помощи в размере 500-700 млн долларов. Это позволит усилить наше государство в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что Зеленский считает официальное приглашение Украины в Альянс единственным способом завершить войну с Россией.