Володимир Зеленський повідомив, як Україна реагуватиме на ультиматуми РФ

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не має наміру іти на ультиматуми, які ставить Росія. Також він зазначив, що протягом війни наша держава не мала жодних домовленостей з державою-агресором.

Про це Зеленський заявив у вівторок, 18 лютого.

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"Я, як президент України, не збирався і не збираюсь іти на ультиматуми Росії", — Зеленський.

Президент наголосив, що Україна під час повномасштабної війни не мала жодних домовленостей із росіянами.

Глава держави нагадав, що після повномасштабного вторгнення Росія вимагала зменшення кількості ЗСУ. Також ворог прагнув визнання окупованих територій російськими та намагався встановити проросійське керівництво в Україні.

"Таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини з таким самим настроєм. Але між представниками Росії та США. Знову про Україну без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на такі ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз на це підемо?" — заявив глава держави.

Раніше ми писали, що Зеленський провів зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Він висловив подяку Туреччині за теплий прийом, гостинність і конструктив у перемовинах.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегації США та Росії, які обговорили війну в Україні.