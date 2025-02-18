Владимир Зеленский сообщил, как Украина будет реагировать на ультиматумы РФ

Зеленский сообщил, как Украина отреагирует на ультиматумы РФ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не намерен идти на ультиматумы, которые ставит Россия. Также он отметил, что в течение войны наше государство не имело никаких договоренностей с государством-агрессором.
Об этом Зеленский заявил во вторник, 18 февраля.
Украина не пойдет на ультиматум России
"Я, как президент Украины, не собирался и не собираюсь идти на ультиматумы России", — Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина во время полномасштабной войны не имела никаких договоренностей с россиянами.
Глава государства напомнил, что после полномасштабного вторжения Россия требовала уменьшения количества ВСУ. Также враг стремился к признанию оккупированных территорий российскими и пытался установить пророссийское руководство в Украине.
"Такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры с таким же настроением. Но между представителями России и США. Опять об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас на это пойдем?" — заявил глава государства.
Ранее мы писали, что Зеленский провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил благодарность Турции за теплый прием, гостеприимство и конструктив в переговорах.
Напомним, в Саудовской Аравии состоялась встреча делегации США и России, которые обсудили войну в Украине.
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