Владимир Зеленский сообщил, как Украина будет реагировать на ультиматумы РФ

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не намерен идти на ультиматумы, которые ставит Россия. Также он отметил, что в течение войны наше государство не имело никаких договоренностей с государством-агрессором.

Об этом Зеленский заявил во вторник, 18 февраля.

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"Я, как президент Украины, не собирался и не собираюсь идти на ультиматумы России", — Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина во время полномасштабной войны не имела никаких договоренностей с россиянами.

Глава государства напомнил, что после полномасштабного вторжения Россия требовала уменьшения количества ВСУ. Также враг стремился к признанию оккупированных территорий российскими и пытался установить пророссийское руководство в Украине.

"Такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры с таким же настроением. Но между представителями России и США. Опять об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас на это пойдем?" — заявил глава государства.

Ранее мы писали, что Зеленский провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил благодарность Турции за теплый прием, гостеприимство и конструктив в переговорах.

Напомним, в Саудовской Аравии состоялась встреча делегации США и России, которые обсудили войну в Украине.