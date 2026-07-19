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Головна Новини дня Зеленський поспілкувався з військовими та анонсував ключові розмови

Зеленський поспілкувався з військовими та анонсував ключові розмови

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 16:37
Зеленський поспілкувався з військовими та анонсував ключові розмови
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 19 липня, поспілкувався з досвідченими військовими. Йдеться про Михайла Драпатого, Володимира Горбатюка та Олега Апостола, яких добре знають в армії. Глава держави анонсував завтра ключові розмови.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

Розмова Зеленського з військовими

Новина доповнюється...

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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