Зеленский пообщался с военными и анонсировал ключевые переговоры
Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 16:37
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Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 19 июля, пообщался с опытными военными. Речь идет о Михаиле Драпатом, Владимире Горбатюке и Олеге Апостоле, которых хорошо знают в армии. Глава государства анонсировал на завтра важные переговоры.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.
Беседа Зеленского с военными
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