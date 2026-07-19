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Главная Новости дня Зеленский пообщался с военными и анонсировал ключевые переговоры

Зеленский пообщался с военными и анонсировал ключевые переговоры

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 16:37
Зеленский пообщался с военными и анонсировал ключевые переговоры
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Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 19 июля, пообщался с опытными военными. Речь идет о Михаиле Драпатом, Владимире Горбатюке и Олеге Апостоле, которых хорошо знают в армии. Глава государства анонсировал на завтра важные переговоры.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.

Беседа Зеленского с военными

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Автор:
Аркадий Пастула
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