Зеленський обговорив підготовку до наступної зими із міжнародною бізнес-спільнотою

У четвер, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський провів важливу розмову з представниками міжнародної бізнес-спільноти. Говорили, зокрема, про підготовку до наступної зими.

Розмова Зеленського з міжнародною бізнес-спільнотою — що відомо

Сьогодні, 26 лютого, президент Володимир Зеленський провів перше засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України. Зустріч модерувала радниця глави держави з питань економічного розвитку Христя Фріланд.

Президент подякував за підтримку України протягом цих років повномасштабної війни.

"Ми говоримо сьогодні про пріоритети для України в інвестиціях, фокусуючись на найважливіших для нас речах. Навіть під час війни, після такої жахливої зими наша країна живе", — зазначив Зеленський.

Учасники зустрічі зосередилися на кількох ключових питаннях: енергетична стійкість та підготовка до наступної зими, спільне визначення та реалізація інвестиційних проєктів для України, інвестиційні можливості в оборонно-промисловому комплексі.

Крім того, лідер повідомив, що 1 березня всі місцеві органи влади представлять план розвитку енергетики на наступну зиму.

"Важливо, щоб за ці пів року, які в нас будуть до початку наступного опалювального сезону, було зроблено якомога більше в підготовці. Роль приватного сектору в цьому — ключова, і ми розраховуємо на спільні проєкти", — наголосив президент.

Серед ключових питань, які обговорював Зеленський із міжнародною бізнес-спільнотою, — ширші можливості інвестування в Україну та залучення приватного бізнесу до відбудови, зокрема інвестиції в оборонно-промисловому комплексі.

"Дякую представникам за підтримку України протягом цих років повномасштабної російської агресії. Навіть під час війни, після такої зими наша країна живе. Ми відкриті до партнерства, до спільних проєктів, до інвестицій, які підтримають наших людей і нашу безпеку. Дякую всім, хто інвестує в стійкість України", — підсумував глава держави.

Як відомо, міжнародна консультативна група на постійній основі працюватиме над важливими проєктами для економічного відновлення України.

У зустрічі взяли участь: радниця президента України з питань відбудови та інвестицій Оксана Маркарова, президент групи Світового банку Аджай Банга, президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, старший радник Goldman Sachs, Microsoft та Anthropic, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, керівники та представники компаній Vestas Wind Systems, Siemens Energy, General Atlantic, BlackRock, Fortescue, Citigroup, ArcelorMittal, State Street Corporation, Lazard, Relativity Space, McKinsey & Company, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

