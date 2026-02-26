Зеленский поговорил с международным бизнес-сообществом — подробности

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с международным бизнес-сообществом 26 февраля 2026 года. Фото: ОПУ

В четверг, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с представителями международного бизнес-сообщества. Стороны обсудили усиление энергетической устойчивости Украины и подготовку к следующей зиме.

Первое заседание Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины. Фото: ОПУ

Разговор Зеленского с международным бизнес-сообществом

Сегодня, 26 февраля, президент Владимир Зеленский провел первое заседание Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины. Встречу модерировала советник главы государства по вопросам экономического развития Христя Фриланд.

Президент поблагодарил за поддержку Украины в течение этих лет полномасштабной войны.

"Мы говорим сегодня о приоритетах для Украины в инвестициях, фокусируясь на важнейших для нас вещах. Даже во время войны, после такой ужасной зимы наша страна живет", — отметил Зеленский.

Участники встречи сосредоточились на нескольких ключевых вопросах: энергетическая устойчивость и подготовка к следующей зиме, совместное определение и реализация инвестиционных проектов для Украины, инвестиционные возможности в оборонно-промышленном комплексе.

Кроме того, лидер сообщил, что 1 марта все местные органы власти представят план развития энергетики на следующую зиму.

"Важно, чтобы за эти полгода, которые у нас будут до начала следующего отопительного сезона, было сделано как можно больше в подготовке. Роль частного сектора в этом — ключевая, и мы рассчитываем на совместные проекты", — подчеркнул президент.

Среди ключевых вопросов, которые обсуждал Зеленский с международным бизнес-сообществом, — широкие возможности инвестирования в Украину и привлечение частного бизнеса к восстановлению, в частности инвестиции в оборонно-промышленном комплексе.

"Спасибо представителям за поддержку Украины в течение этих лет полномасштабной российской агрессии. Даже во время войны, после такой зимы наша страна живет. Мы открыты к партнерству, к совместным проектам, к инвестициям, которые поддержат наших людей и нашу безопасность. Спасибо всем, кто инвестирует в устойчивость Украины", — подытожил глава государства.

Как известно, международная консультативная группа на постоянной основе будет работать над важными проектами для экономического восстановления Украины.

Во встрече приняли участие: советник президента Украины по вопросам восстановления и инвестиций Оксана Маркарова, президент группы Всемирного банка Аджай Банга, президент Европейского инвестиционного банка Надежда Кальвино, президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, старший советник Goldman Sachs, Microsoft и Anthropic, бывший премьер-министр ВеликобританииПремьер-министр Великобритании Риши Сунак, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, руководители и представители компаний Vestas Wind Systems, Siemens Energy, General Atlantic, BlackRock, Fortescue, Citigroup, ArcelorMittal, State Street Corporation, Lazard, Relativity Space, McKinsey & Company, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

