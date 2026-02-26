Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил подготовку к зиме с международным бизнесом

Зеленский обсудил подготовку к зиме с международным бизнесом

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 19:18
Зеленский поговорил с международным бизнес-сообществом — подробности
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с международным бизнес-сообществом 26 февраля 2026 года. Фото: ОПУ

В четверг, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с представителями международного бизнес-сообщества. Стороны обсудили усиление энергетической устойчивости Украины и подготовку к следующей зиме.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Реклама
Читайте также:
Зеленський поспілкувався із міжнародною бізнес-спільнотою
Первое заседание Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины. Фото: ОПУ

Разговор Зеленского с международным бизнес-сообществом

Сегодня, 26 февраля, президент Владимир Зеленский провел первое заседание Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины. Встречу модерировала советник главы государства по вопросам экономического развития Христя Фриланд.

Президент поблагодарил за поддержку Украины в течение этих лет полномасштабной войны.

"Мы говорим сегодня о приоритетах для Украины в инвестициях, фокусируясь на важнейших для нас вещах. Даже во время войны, после такой ужасной зимы наша страна живет", — отметил Зеленский.

Участники встречи сосредоточились на нескольких ключевых вопросах: энергетическая устойчивость и подготовка к следующей зиме, совместное определение и реализация инвестиционных проектов для Украины, инвестиционные возможности в оборонно-промышленном комплексе.

Кроме того, лидер сообщил, что 1 марта все местные органы власти представят план развития энергетики на следующую зиму.

"Важно, чтобы за эти полгода, которые у нас будут до начала следующего отопительного сезона, было сделано как можно больше в подготовке. Роль частного сектора в этом — ключевая, и мы рассчитываем на совместные проекты", — подчеркнул президент.

Среди ключевых вопросов, которые обсуждал Зеленский с международным бизнес-сообществом, — широкие возможности инвестирования в Украину и привлечение частного бизнеса к восстановлению, в частности инвестиции в оборонно-промышленном комплексе.

"Спасибо представителям за поддержку Украины в течение этих лет полномасштабной российской агрессии. Даже во время войны, после такой зимы наша страна живет. Мы открыты к партнерству, к совместным проектам, к инвестициям, которые поддержат наших людей и нашу безопасность. Спасибо всем, кто инвестирует в устойчивость Украины", — подытожил глава государства.

Как известно, международная консультативная группа на постоянной основе будет работать над важными проектами для экономического восстановления Украины.

Во встрече приняли участие: советник президента Украины по вопросам восстановления и инвестиций Оксана Маркарова, президент группы Всемирного банка Аджай Банга, президент Европейского инвестиционного банка Надежда Кальвино, президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, старший советник Goldman Sachs, Microsoft и Anthropic, бывший премьер-министр ВеликобританииПремьер-министр Великобритании Риши Сунак, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, руководители и представители компаний Vestas Wind Systems, Siemens Energy, General Atlantic, BlackRock, Fortescue, Citigroup, ArcelorMittal, State Street Corporation, Lazard, Relativity Space, McKinsey & Company, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

Напомним, что 26 февраля Зеленский провел разговор с лидером Израиля Ицхаком Герцогом. Стороны говорили об окончании войны и гарантиях безопасности.

В среду, 25 февраля, Зеленский провел встречу с делегацией парламентского объединения United for Ukraine в Европейском парламенте. Говорили о помощи Украине.

Также 25 февраля глава государства провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Стороны обсудили подготовку к следующим трехсторонним переговорам.

тарифы коммунальные услуги Киев электроэнергия цены в Украине теплоснабжение
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации