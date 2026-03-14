Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський порівняв відносини з Трампом як батька і сина

Зеленський порівняв відносини з Трампом як батька і сина

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 16:21
Зеленський порівняв відносини з Трампом як батька і сина
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент України Володимир Зеленський висловився про відносини з американським лідером Дональдом Трампом. Він порівняв їх як батька і сина.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Radio France, передає Новини.LIVE.

Реклама
Відносини Зеленського та Трампа

Український лідер пожартував про відносини з Трампом та порівняв їх із батьком та сином. За його словами, він та президент США не одного віку.

"Можливо, через це він сприймає наші стосунки як батька і сина. Не знаю. Можливо, не улюбленим сином. Але чому б і ні?" — додав Зеленський.

Американський лідер заявив, що проводить переговори з Україною та Росією як послугу Європі та життю.

Крім того, Трамп скаржився на 46-го лідера США Джо Байдена, оскільки він "надто сильно допомагав Україні".

А 25 лютого Зеленський та Трамп провели телефонну розмову, до якої приєдналися також представники США. Зокрема, сторони говорили про підготовку до переговорів. Також вони хочуть, аби війна в Україні закінчилася у найближчі місяці.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації