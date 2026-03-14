Зеленський порівняв відносини з Трампом як батька і сина

Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський висловився про відносини з американським лідером Дональдом Трампом. Він порівняв їх як батька і сина.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Radio France, передає Новини.LIVE.

Відносини Зеленського та Трампа

Український лідер пожартував про відносини з Трампом та порівняв їх із батьком та сином. За його словами, він та президент США не одного віку.

"Можливо, через це він сприймає наші стосунки як батька і сина. Не знаю. Можливо, не улюбленим сином. Але чому б і ні?" — додав Зеленський.

Останні заяви Трампа про війну в Україні

Американський лідер заявив, що проводить переговори з Україною та Росією як послугу Європі та життю.

Крім того, Трамп скаржився на 46-го лідера США Джо Байдена, оскільки він "надто сильно допомагав Україні".

А 25 лютого Зеленський та Трамп провели телефонну розмову, до якої приєдналися також представники США. Зокрема, сторони говорили про підготовку до переговорів. Також вони хочуть, аби війна в Україні закінчилася у найближчі місяці.