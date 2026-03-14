Зеленский сравнил отношения с Трампом как отца и сына

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об отношениях с американским лидером Дональдом Трампом. Он сравнил их как отца и сына.

Об этом глава государства сказал в интервью Radio France, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Отношения Зеленского и Трампа

Украинский лидер пошутил об отношениях с Трампом и сравнил их с отцом и сыном. По его словам, он и президент США не одного возраста.

"Возможно, поэтому он воспринимает наши отношения как отца и сына. Не знаю. Возможно, не любимым сыном. Но почему бы и нет?" — добавил Зеленский.

Последние заявления Трампа о войне в Украине

Американский лидер заявил, что проводит переговоры с Украиной и Россией как услугу Европе и жизни.

Кроме того, Трамп жаловался на 46-го лидера США Джо Байдена, поскольку он "слишком сильно помогал Украине".

А 25 февраля Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, к которому присоединились также представители США. В частности, стороны говорили о подготовке к переговорам. Также они хотят, чтобы война в Украине закончилась в ближайшие месяцы.